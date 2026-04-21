27 casos de enfermedad de Chagas han sido confirmados en Santander

En Santander se han reportado 54 casos de Chagas en 2026, de los cuales 27 son positivos. según autoridades de salud.

Esta enfermedad es transmitida por un parásito que portan insectos conocidos comúnmente como “pitos”.

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La infección ocurre cuando, después de la picadura, la persona se rasca y el parásito entra al cuerpo a través de la herida o por los ojos. También puede contraerse al consumir alimentos contaminados.

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De acuerdo con las autoridades, el Chagas puede afectar con el tiempo el músculo cardíaco, por lo que su detección temprana es clave.

¿Cuáles son los síntomas del Chagas?

La enfermedad tiene dos fases:

Fase aguda (primeras semanas):

Síntomas similares a una virosis (fiebre, malestar general). En casos graves, puede haber inflamación del corazón o del cerebro. Solo 1 de cada 10 personas presenta manifestaciones clínicas evidentes.

Fase crónica (años después):

Afecta principalmente al corazón, provocando cardiopatías y arritmias. “El corazón se dilata y puede haber ritmos anormales que ponen en riesgo la vida”.

Durante el año anterior, se realizaron más de 18.000 visitas a viviendas e instituciones en el departamento para identificar la presencia del insecto y prevenir contagios. Además, se llevaron a cabo 29 talleres dirigidos a profesionales de la salud, con el objetivo de mejorar la detección del parásito.