Gobierno garantiza tratamiento gratuito y refuerza detección del Chagas en Colombia

El Ministerio de Salud anunció nuevas acciones para enfrentar la enfermedad de Chagas en Colombia, con énfasis en diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y prevención en poblaciones vulnerables.

Entre las principales medidas, la entidad confirmó que se garantizará el acceso gratuito a medicamentos como benznidazol y nifurtimox, así como la implementación de pruebas de diagnóstico rápido, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Además, se fortalecerá el diagnostico temprano en mujeres gestantes para prevenir la transmisión de la enfermedad de madre a hijo. Según cifras oficiales, la cobertura de este proceso pasó de 4,27 % en 2019 a 58,53 % en 2024.

Una enfermedad silenciosa con alto impacto

El Chagas es una enfermedad causada por un parásito y transmitida principalmente por el insecto conocido como “pito” o chinche. Aunque en sus etapas iniciales suele no presentar síntomas, con el tiempo puede generar complicaciones graves, especialmente cardíacas y digestivas.

En Colombia, cerca de 12,5 millones de personas viven en áreas de riesgo distribuidas en 596 municipios, mientras que unas 405 mil personas tienen la infección.

Enfoque en zonas rurales y prevención

En ese orden desde el ministerio buscan preveer afectaciones por la enfermedad, manteniendo una revisión temprana de cada caso, principalmente en territorios rurales, donde se concentra el mayor riesgo. Además de fortalecer acciones de prevención como el mejoramiento de viviendas, el control del insecto transmisor y la educación comunitaria.

Las autoridades reiteraron que todas las atenciones relacionadas con esta enfermedad están incluidas en el sistema de salud, lo que garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito para los pacientes.