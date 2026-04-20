“Usted ha concebido la presidencia como una extensión de su personalidad”: Sergio Fajardo a Petro

Continúa el cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el aspirante presidencial, Sergio Fajardo. / Foto: Suministrada

Sigue el cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Sergio Fajardo por cuenta del proceso electoral.

El mandatario ha insistido en la posibilidad de un fraude, mientras que Fajardo ha expresado su confianza en las instituciones y en el software de escrutinios.

Sin embargo, esta vez, el candidato de centro criticó la gestión del jefe de Estado y su capacidad para representar a todos los sectores del país.

“Este ha sido el problema: usted ha concebido la presidencia como una extensión de su personalidad, de sus filias y fobias. Y así hemos acabado, con una presidencia sometida al personalismo extremo”, dijo.

Y agregó: “Usted nunca entendió lo que significa la representación presidencial. Nunca quiso representar a todos los colombianos y colombianas, a los que le votaron y a los que no. Usted no contempló nunca al otro, al distinto, al diferente, al opositor”.

Por otro lado, confirmó que si llega a ser presidente de la República va a representar a todos los sectores “con un estricto sentido del deber, de la responsabilidad y del cumplimiento constitucional de la figura presidencial”.

“Eso es lo que está en juego el próximo 31 de mayo. Seguir insistiendo en un ‘fraude’ solo porque lo piense usted es una irresponsabilidad tremenda”, concluyó.

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