“Sí existe información sobre planes criminales en mi contra y EE. UU. la ha recibido”: Iván Cepeda

El candidato presidencial se pronunció sobre posibles amenazas en su contra. / Foto: Suministrada

La advertencia sobre un plan criminal contra el aspirante a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, surgió luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que “la CIA ya tiene los datos reales y concretos de un posible atentado”.

Tras la denuncia, Cepeda se pronunció a través de su cuenta de X y confirmó que la información no es especulativa. “El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que sí existe información oficial sobre planes criminales en mi contra y que las autoridades estadounidenses la han recibido”, afirmó.

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa anunció la convocatoria de una junta de inteligencia extraordinaria con la Cúpula Militar y el Departamento Nacional de Inteligencia, además de contactos directos con autoridades estadounidenses para verificar el alcance de dichas amenazas.

De igual manera, el Gobierno señaló que desplegará todas las capacidades de la fuerza pública para proteger a los candidatos presidenciales.

No obstante, Cepeda reiteró que continuará en campaña y que no se dejará “intimidar por las amenazas” en su contra.

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