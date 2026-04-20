Libres los detenidos que reaccionaron al ataque contra la producción de “Sin senos sí hay paraíso”

Justicia

Caracol Radio conoció que quedaron en libertad los capturados por los confusos hechos en los que se registró un ataque contra la producción de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, que dejó dos personas muertas.

Se trata de Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29 años, integrantes del grupo de logística y de producción de la cuarta temporada de la serie.

Los jóvenes están siendo investigados por su presunta participación en el homicidio de Josué Cubillos García, el hombre que, según las autoridades, asesinó a dos integrantes del equipo de producción —identificados como Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides—, en hechos ocurridos hacia las 2:14 de la tarde del pasado sábado 18 de abril, en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches de Bogotá.

La audiencia de legalización de captura se cumplió en la noche de este domingo ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

Los videos de las cámaras de seguridad fueron declarados legales y serán tenidos en cuenta en medio de la investigación.

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La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de homicidio doloso. Los jóvenes se declararon inocentes y no aceptaron cargos.

El abogado Fabio Humar asumió la defensa de los procesados y le aseguró a Caracol Radio que sustentará una legítima defensa. Además, señaló que ninguno tiene antecedentes penales y que actuaron en medio del intenso dolor que causó el hecho violento.

La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento tras argumentar que los procesados no representan un peligro para la sociedad.

Pese a haber quedado en libertad, seguirán vinculados al proceso y deberán comparecer cuando sean requeridos.