Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 abr 2026 Actualizado 21:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Esta es la identidad del hombre que atacó y asesinó a dos personas en rodaje de novela en Bogotá

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Paola Poveda R

Bogotá

Se conoció la identidad del agresor del triple homicidio en el centro de Bogotá en la noche del sábado 18 de abril. Se trata de José Cubillos García, de 23 años.

Las víctimas del equipo de producción fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo.

Las autoridades confirman que Cubillos García, dos días antes había acudido a un instituto de salud en la misma zona, donde agredió al personal de seguridad.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir