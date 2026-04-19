Esta es la identidad del hombre que atacó y asesinó a dos personas en rodaje de novela en Bogotá
Se conoció la identidad del agresor del triple homicidio en el centro de Bogotá en la noche del sábado 18 de abril. Se trata de José Cubillos García, de 23 años.
Las víctimas del equipo de producción fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo.
Las autoridades confirman que Cubillos García, dos días antes había acudido a un instituto de salud en la misma zona, donde agredió al personal de seguridad.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...