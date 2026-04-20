Por arrebatar agresivamente el celular a un ciudadano, ex funcionario de educación fue sancionado

Medellín, Antioquia

El servidor público fue hallado como responsable de una falta considerada grave cometida en 2023, luego de que se practicara de su parte un comportamiento irrespetuoso hacia ciudadanos en la Secretaría de Educación.

Por esto, la Personería Distrital de Medellín impuso una sanción en ejercicio por los términos de 4 meses al ex funcionario administrativo, el cual fue identificado como Luis Fernando Marín Ricaurte y su ejercicio era en la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Medellín.

La decisión fue adoptada en una segunda instancia dentro del proceso disciplinario No. 859209078 donde se confirmó la responsabilidad del ex funcionario por cometer la falta grave a título de dolo.

El Personero Distrital modificó la sanción que se dio inicialmente y posterior, fijó la suspención e inhabilidad como una medida definitiva.

Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2023 en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Medellín. En ejercicio de sus funciones, el ex funcionario protagonizó un acto irrespetuoso hacia algunos usuarios del servicio, donde utilizó un tono elevado de la voz, llamado inapropiado al personal de seguridad y el arrebato violento de un dispositivo móvil a uno de los ciudadanos presentes, según la Personería.

Se consideró, el acto como una vulneración al deber funcional establecido en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y obliga a los servidores públicos a brindar un trato respetuoso a los ciudadanos.

Este proceso disciplinario se llevó a cabo garantizando un debido proceso y se culminó con el fallo de segunda instancia por el Personero Distrital. Adicional a la sanción, se solicitó enviar copias a la Dirección de Control Disciplinario Interno del Distrito de Medellín para que se evalúe la conducta de demás servidores públicos involucrados en los hechos.

El Personero Delegado 20D, Elkin Gallego Giraldo, resaltó además que estas actuaciones hacen parte de la función de vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos que busca garantizar el respeto hacia la ciudadanía y la correcta prestación del servicio público.