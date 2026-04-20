Policía logró la recaptura de dos reclusos tras su fuga en Sevilla, Valle del Cauca

La Policía en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, logró la recaptura de dos personas que se habían fugado el pasado martes 14 de abril de la estación de Policía.

Según informó el capitán Juan Carlos Mina comandante Estación de Policía de Sevilla, estas personas fueron identificadas como Brayan González, quien se encontraba privado de la libertad por el delito de secuestro extorsivo agravado y Sebastián Jaramillo, alias “Taticardia”, po homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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De acuerdo con la información oficial, estas personas habrían aprovechado las condiciones estructurales de la estación de Policía donde permanecían detenidos para abrir un hueco en la pared desde el interior del área de reclusión, logrando escapar hacia la parte posterior de una vivienda contigua y fugarse.

Tras percatarse de lo sucedido, las autoridades implementaron un plan candado que permitió ubicarlos en el casco urbano. Luego de verificar su identidad, fueron recapturados y dejados nuevamente a disposición de las autoridades competentes, mientras se esclarecen completamente los hechos.