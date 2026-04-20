Niños heridos por campo minado en Nariño permanecen en cuidados intensivos del HUV

Los niños heridos tienen entre cinco y siete años. / Foto HUV

Cali

Tres de los cuatro menores de edad que resultaron heridos tras caer en un campo minado en la vereda La Laguna, del municipio de Olaya Herrera de Nariño, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos del Hospital Universitario del Valle.

El gobernador Luis Alfonso Escobar, indicó que los niños fueron trasladados desde Tumaco a Cali hacia la medianoche.

“Agradecerle a la gobernadora del Valle y al doctor Irne que nos permitieron que los niños fueran trasladados desde Tumaco a las 12 de la noche, llegaron aquí a la 1:50. Están bien atendidos, ya están en la sala de Cuidados Intensivos pediátricos y están en proceso de recuperación”, indicó.

Según explicó, los menores resultaron afectados por la explosión mientras jugaban fútbol en la zona. El mandatario rechazó la presencia de artefactos explosivos que vulneran el derecho internacional humanitario.

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, condenó la violencia contra la niñez y a la situación de orden público en el país.

“Todo el rechazo, la condena, no solamente desde la Federación, sino de todos los colombianos. Debemos rechazar cualquier acto de violencia que intimide, que atente contra el desarrollo de la personalidad, contra la libre movilidad, los secuestros, la extorsión que está creciendo en el país”, afirmó.

Tavera recalcó la necesidad de acciones contundentes para enfrentar la ola de violencia que se vive en el país.