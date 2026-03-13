En Circasia, Quindío hombre reparte medicamentos en una caja, ante la falta de entrega de las EPS

Armenia

En Circasia debido a las filas, demoras, retrasos y no entrega de medicamentos a los usuarios de las diferentes EPS, un ciudadano se dio a la tarea de entregar en la calle y en una caja medicamentos a ciudadanos que con urgencia necesitan un medicamento para su enfermedad o para su tratamiento, aunque considera que no es el deber ser al ver la necesidad se dio a la tarea que realiza especialmente los sábados.

La labor social la desarrolla César Holguín que en una caja de cartón ha ayudado a muchas personas sin medicamentos y aunque reconoce que no es el deber ser, manifiesta que ante la necesidad desarrolla esta actividad en el municipio de Circasia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con César y esto nos dijo “Esta es una iniciativa pues que lleva algunos años, recordarle a la ciudadanía que nos escucha y que me conoce acá en Circasia, que mi labor social y voluntaria ha sido de muchos años, pero pues a raíz de la entrega de algunos medicamentos vigentes que la gente empezó a darme, César, miren, le dejo estos medicamentos por si alguien los necesita, fui formando mi farmacia, una farmacia pues que tengo en cajas y me di cuenta, cada vez que pasaba por donde entregan los medicamentos filas de cuadra y media.

Entonces, con la cantidad de medicamentos que tenía en mi poder, yo dije, “Me voy a ir para allá, a esa fila a ver de pronto algunos medicamentos que tengo los necesita alguna persona y efectivamente, muchas personas se me arrimaron y claro y resulta que tenía mucho los medicamentos que la gente necesitaba.

¿De dónde recoge usted los medicamentos?

Donaciones, donaciones, porque pues a mi oficina me llegaba mucha gente y me decía, “César, miren, estos medicamentos ya no los uso.” Para usted que conoce tanta gente para que mire a ver a quién se los da y así me fui me fui llegando medicamento, me fui llegando medicamento, muchas personas llegaban y me decían, “César, necesito este medicamento.” Yo se lo daba, pero me decían, “También me sobra este.” y me traían los que ya no consumían y así fuimos acumulando una gran cantidad de medicamentos.

¿Y lo sigue haciendo todos los días?

Yo lo hago todos los días, pero pues la gente que me escribe, pero en realidad los sábados es que voy al punto al frente de la casa museo dos horitas, allí llevo pues toda la farmacia, los medicamentos que tengo y hago la entrega, pero, por ejemplo, acá tengo en mi poder cinco con medicamentos para entregar el día de hoy, de gente que me ha escrito al teléfono preguntándome que si lo tengo y efectivamente los tengo y ya acá los tengo para entregar.

¿Cuáles son los medicamentos, que más le piden y entrega?

hay muchos medicamentos que solicitan la gente, pero pues, por ejemplo, la metformina es un medicamento que me piden mucho, la torbastaquina la rosuvastatina y medicamentos psiquiátricos como la quetiapina, la rispidona, el ácido valproico. Esos son pues como los medicamentos que más me solicitan. También me solicitan pañales, sillas de ruedas.

Entonces, tratamos de que las personas que nos escuchan y que tengan algún medicamento vigente, que lo tengan en buenas condiciones, que tengan sillas de ruedas o que tengan pañales

¿Como pueden ayudar con ésta causa en Circasia?

La intención es que en el primer piso de la alcaldía donde yo trabajo de acá de Circasia, ahí ya todo el mundo me conoce, César Olguin, ahí pueden acudir y llevármelos o también los sábados al frente de la Casa Museo eh ahí los recibo o también los espero para entregar algún medicamento que de pronto tenga y necesite la gente.

Medicamentos en calle en Circasia, Quindío. Foto: Cortesía Entérate Quindío Ampliar Medicamentos en calle en Circasia, Quindío. Foto: Cortesía Entérate Quindío Cerrar

¿Qué le dice la gente que va a Discolmet y no reclama los medicamentos, pero con usted sí?

Sí, ha sido sorprendente, hay gente que me ha dicho, “Increíble que usted tenga este medicamento y Discolmet no lo tenga”, siempre nos dicen que quedan en espera, que se los damos la otra semana, que apenas llegue los llamamos, pero desde desafortunadamente, eso no pasa y es muy triste ver esa realidad. Esta es una preocupación grandísima. Yo lo hago frente a esa necesidad pues de poderle colaborar a muchas personas.

¿Qué ha llamado a hacer?

No es el deber ser, porque Sí pues ya tengo críticas también de que eso no se puede hacer, de que de pronto hay medicamentos vencidos, de que el manejo de los medicamentos no debe hacerse en cajas, no debo colocarlos en un andén, o sea, ya hay críticas, pero pues veo que las críticas son válidas, como le digo, no es el deber ser, no es el deber ser de esta labor, pero pues lo hago frente a la crisis de salud que tenemos.

Y más sobre la necesidad. Hay gente que llega muy angustiada diciéndome, “ese medicamento que usted me acaba de dar venía buscándolo hace mucho tiempo, yo no tengo los recursos para comprarlos. Entonces, es más sobre la necesidad.

Yo sé que no se debe hacer, porque pues la gente tiene razón cuando dice que en cajas no se puede tener medicamentos, que el manejo de los medicamentos debe ser especial. Entonces, yo entiendo esa situación, pero es más frente al desespero de la ciudadanía.

Revisamos que los medicamentos estén en buen estado y que NO estén vencidos

Es lo primero que yo hago, cuando la gente llega y me dice, “César, miren, le traigo todos estos medicamentos y yo empiezo a revisarlos, me he encontrado con medicamentos vencidos efectivamente, pero pues eso los hemos desechado, los hemos sacado y todos los medicamentos que yo tengo están con fecha al día, están vigentes, yo les doy un buen manejo, los tengo separados, los tengo bien organizaditos, entonces tratamos de darle un buen manejo.

Necesita donación de sillas de ruedas

La invitación también es a que más personas se contagien de estas iniciativas frente a esta crisis que tenemos y también pedirle a la ciudadanía en que nos escucha a través de este espacio de que estoy requiriendo con urgencia cinco sillas de rueda para gente muy necesitada.

Yo vengo adelantando todos los procesos de certificado y discapacidad ante las autoridades para ver si las gestionamos por gobernación, pero no es fácil, los trámites son demorados. Hay gente que tiene adultos mayores, que tiene que llevarlos a citas médicas y les toca pagar taxi porque no tienen una silla de ruedas como movilizarse y algunas familias son muy vulnerables, no tienen ni siquiera para el taxi.

Entonces, si algún ciudadano tiene una silla de ruedas y tiene pañales que le sobre, con gusto me dicen y yo hoy lo recojo en cualquier lado del que indiquen.

Mensaje

Acá estamos haciendo el ejercicio de beneficiar a muchas personas. Los sábados es muy gratificante poder escuchar a la gente, Gloria a Dios encontré el medicamento y que haya salido de una caja tirada en un andén.