Medellín construye el sistema de drenaje sostenible más grande de Colombia

Medellín

Con la implementación de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), la Alcaldía de Medellín avanza en una estrategia clave de adaptación al cambio climático en la ciudad, implementando soluciones de ingeniería diseñadas para gestionar eficientemente las aguas lluvias, optimizar recursos naturales y fortalecer la infraestructura hídrica de la capital de Antioquia.

El funcionamiento de este moderno sistema consiste en el uso de tanques subterráneos impermeabilizados, que captan el agua mediante canales y cunetas, filtrándolo para posteriormente almacenar el líquido en celdas modulares de polipropileno, para luego liberarlo de forma controlada hacia el río Medellín o las quebradas locales, reduciendo la presión sobre el alcantarillado, mitigando directamente el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

Primavera Norte, en la comuna 2-Santa Cruz, es el proyecto referente de esta iniciativa en Medellín. Con una intervención de más de 70.000 metros cuadrados, este sector alberga el SUDS más grande del país. Su tanque principal tiene una capacidad de 1.200 metros cúbicos, un volumen comparable al de dos piscinas semiolímpicas.

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Jaime Andrés Naranjo, Secretario de Infraestructura Física, explicó que esta obra permite a la ciudad ser más resiliente ante las temporadas de lluvias. Además, el proyecto incluye tres tanques complementarios con capacidad de 500 metros cúbicos, destinados al riego de zonas verdes durante épocas de sequía.

Con la implementación de estos drenajes, Medellín se alinea con estándares internacionales de potencias como Japón, España, México y Tailandia, países que han liderado el concepto de “ciudades esponja” y parques inundables, demostrando que la gestión sostenible del agua es el camino para un desarrollo urbano moderno y seguro.