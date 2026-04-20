Guerra territorial en Catatumbo cumplió 15 meses; van 199 personas asesinadas: Luis Fernando Niño

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En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, estuvo Luis Fernando Niño, quien es el alto consejero para la Paz de la gobernación del Norte de Santander, y afirmó que durante 15 meses han tenido varios accidentes tras la caída de drones sobre la población. civil y el aumento significativo de secuestros a menores de edad.

“Tenemos en este momento reportados seis casos, entre ellos un niño de 14 años que hace parte de una de las familias.” Afirmó el consejero Niño.

Por otro lado, Niño, afirmó que se ha pedido reforzamiento de la Fuerza Pública y desde hace tres días está realizando operaciones militares de alto impacto, sin embargo, en medio de los disparos y bombardeos, varias personas han tenido que desplazarse de sus hogares.

“Estamos viendo una disputa territorial de una guerra que cumplió 15 meses y donde van más de 101.000 desplazados y no hay ninguna solución a corto plazo”.

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¿Cómo avanzan las negociaciones con los grupos armados ilegales?

Luis Fernando Niño afirmó que, en el caso del Frente 33 de las FARC, hay una voluntad de paz seria; sin embargo, con el ELN no hay una mesa de diálogo.

“Con el ELN en este momento no hay mesa de diálogo, solo hay una comisión humanitaria que la componen la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas para casos meramente humanitarios.” Afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: