Hoteles, restaurantes y transporte impulsan el impacto económico por J Balvin en Bucaramanga

El concierto del artista urbano colombiano, J Balvin, ha generado alta expectativa en Bucaramanga. La realización del evento este sábado 18 de abril en el Estadio Departamental Américo Montanini, tendría un impacto económico importante, con proyecciones cercanas a los 18.000 millones de pesos en sectores como hotelería, transporte y comercio.

En cuanto a la seguridad para los asistentes al concierto, las autoridades activaron un plan con controles estrictos en las vías cercanas al escenario, donde habrá cierres viales parciales y patrullajes permanentes para evitar congestiones.

Las autoridades advirtieron que los vehículos mal estacionados serán sancionados con inmovilizadores (“cepos”), como medida para garantizar el flujo vehicular y el acceso de los asistentes.

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En el dispositivo participarán organismos de socorro, tránsito, bomberos y fuerza pública, con presencia antes, durante y después del evento. Además, se activaron planes de contingencia para responder a cualquier eventualidad y mantener el orden público.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga, destacaron que la coordinación interinstitucional busca asegurar un desarrollo tranquilo del espectáculo, al tiempo que hicieron un llamado a los ciudadanos a acatar las normas y recomendaciones para evitar contratiempos que alteren la sana convivencia.

“Desde la administración municipal trabajamos de manera anticipada y coordinada para que los grandes eventos se desarrollen en completa tranquilidad, priorizando la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos”, señaló Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga.