¿Campaña de Paloma Valencia aceptará condiciones de Iván Cepeda para debatir?

Desde el equipo de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia aseguraron que están listos para debatir con su contendor Iván Cepeda, pero bajo reglas “justas”.

El exalcalde Enrique Peñalosa, quien es el jefe de debate de Valencia, aseguró en Caracol Radio que la candidata “está más que lista ir a debates” y que aceptaría condiciones razonables: “Cualquier regla que sea justa, que bienvenida”.

No obstante, lanzó la siguiente crítica: “Cuando hay un candidato que va muy adelante en las encuestas, a él no le interesa ir a debates (…) ¿por qué cambió de opinión? Pues porque ya no va hacia adelante”.

Y cuestionó que el candidato esté sugiriendo que podría haber temas vedados.

“Uno nunca oye a Iván Cepeda decir nada de problemas de seguridad y mucho menos de cómo la va a solucionar”, dijo.

Sobre las reglas, insistió que esperan que simplemente sean claras: “Eso ya está inventado en todo el planeta (…) los compromisarios se pondrán de acuerdo sobre cómo organizar las respuestas”.