Alcalde Galán se reunirá con la Aerocivil por incidente de dos aviones en Aeropuerto El Dorado / Maria Castro Collante

Bogotá D.C

El Distrito Capital descartó cualquier responsabilidad en el más reciente incidente de dos aviones a los que les fueron asignados la misma pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado y que pudo ocasionar una tragedia.

Estos hechos se han vuelto repetitivos en los últimos meses. Solo en el mes de marzo, se han reportado al menos dos incidentes aéreos graves en el Aeropuerto El Dorado que es el de un helicóptero militar que cruzó una pista sin autorización, y un avión que reportó controles duros tras el despegue. Además, se han reportado peligrosos acercamientos entre aeronaves.

Ante este panorama, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán expresó su preocupación.

“Le exigimos al gobierno y a la Aeronáutica sobre lo que está pasando con la seguridad aérea en nuestra ciudad porque no podemos correr el riesgo de que pase algo a esta ciudad”, indicó el mandatario.

Señaló que este viernes 24 de abril se reunirá con la Aeronáutica Civil para pedirle explicaciones y soluciones para que no sigan ocurriendo los hechos que han pasado en los últimos meses.

¿Qué ha dicho la Aeronáutica Civil?

Sobre este reciente incidente entre dos aeronaves de Lufthansa y Qatar Airways en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que se dirigían a la misma pista de aterrizaje, la Aerocivil indicó que “en ningún momento representó una situación crítica ni un riesgo real”.

Según la autoridad, durante la fase de aproximación, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente fuera de servicio debido a la presencia de una tercera aeronave. Por esta razón, todos los vuelos fueron redirigidos a la pista 32 Izquierda, incluyendo aeronaves de Qatar Airways y Lufthansa.