Recorte de ampliación de pista de Aeropuerto de Santa Marta impactaría en competitividad turística

Santa Marta

Autoridades locales y gremios se pronunciaron tras el reciente anuncio de la Aeronautica Civil sobre la ampliación de la pista del Aeropuerto Simón Bolívar que se extendería a 2.040 metros, pese a que la propuesta inicial apuntaba a los 2.400 metros.

Líderes regionales insisten en que la ampliación completa es clave para permitir la llegada de aviones de cabina ancha y mejorar la competitividad del destino, el cual es uno de los principales destinos turísticos del país.

“Hay un proyecto donde se planteaba desarrollar una pista de 2 mil cuatrocientos metros y hoy el presidente decide y envía un mensaje a la Aeronautica Civil, donde dice que solamente son 2 mil cuarenta metros. Para una ciudad turística que se proyecta hacia el futuro, parecería que tuviera una pista de juguete”, precisó el concejal de Santa Marta, Pedro Gómez.

Le puede interesar:

Puente de La Piragua busca descongestionar el tráfico de hasta 30 mil vehículos en Santa Marta

Asimismo, solicita una reunión para conocer los motivos técnicos que originaron los cambios de la disminución de la pista, teniendo en cuenta que una infraestructura de menor capacidad limitaría la llegada de aeronaves de gran tamaño lo que afecta el desarrollo de la ciudad.