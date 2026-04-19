Los trabajos de reparación en la red de acueducto en Ventaquemada se adelantan en su segunda fase

Las labores de reparación, soldadura de la red de acueducto se realizaron durante la noche y madrugada / Foto: Prensa Veolia Aguas de Tunja.

Tunja

La empresa Veolia Aguas de Tunja dio a conocer los avances en el plan de contingencia para la red de aducción Teatinos, luego de una intensa jornada de trabajo que se extendió durante toda la noche y madrugada. Según la compañía, los tiempos establecidos en el cronograma se mantienen y las labores técnicas avanzan sin contratiempos.

El equipo de ingeniería, operarios y contratistas especializados se encuentra adelantando la segunda fase del plan, que corresponde a la instalación de tubería y ejecución de conexiones técnicas. Las condiciones del terreno y la operatividad de la maquinaria han permitido cumplir con lo previsto, preparando el camino para las fases de restablecimiento, presurización y normalización gradual del servicio.

Mientras se desarrollan las reparaciones, la empresa reiteró que el suministro de agua potable continúa garantizado mediante la flota de carrotanques, desplegada en distintos sectores de la ciudad.

La coordinación se mantiene con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) , quienes informan con antelación la llegada y ubicación de los vehículos.

, quienes informan con antelación la llegada y ubicación de los vehículos. Además, los pozos de respaldo siguen en operación para atender las zonas más afectadas.

Por otro lado, desde Veolia Aguas de Tunja le hacen un llamado especial a la comunidad para ahorrar agua durante esta etapa crítica. La empresa recomendó almacenar el líquido en recipientes limpios y seguros, evitar desperdicios y reducir actividades de lavado que no sean indispensables. “Cada acción de ahorro hoy facilita la normalización del servicio para toda la ciudad en los próximos días”, señalan.

Los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas 116 y 018000918761 para obtener información adicional sobre el operativo de abastecimiento y el avance de las obras.