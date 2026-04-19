Tragedia en rodaje de novela en Bogotá: ataque con cuchillo deja víctimas mortales en Los Laches

Un violento hecho se registró el 18 de abril en Bogotá, un ataque con arma blanca dejó tres personas muertas, una herida y cuatro capturadas en la localidad de Santa Fe. El caso ocurrió en el sector de Los Laches, en medio de un rodaje de la novela ´Sin senos si hay paraíso´.

Según información de las autoridades, un hombre llegó al lugar y atacó con un cuchillo a otra persona. La agresión ocurrió frente a varias trabajadores vinculados a la grabación, lo que desencadenó una reacción inmediata.

“En el video se observa cómo el trabajador estaba recostado contra una reja. El atacante pasa frente a él, lo mira y continúa su camino; sin embargo, metros más adelante se detiene, regresa y, sin mediar palabra, lo ataca en el cuello”, explicaron las autoridades.

En un intento por detener al atacante varias personas intervinieron, durante el enfrentamiento, el agresor alcanzó a herir a dos personas más con el arma, lo que agravó el panorama en minutos.

Tres personas fallecidas

Tres personas murieron como consecuencia de las heridas, entre ellas el presunto agresor. Otra persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Ignacio, hasta el momento no se conoce un parte oficial sobre su estado de salud.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el hecho se originó por una agresión directa. Asimismo, indicó que cuatro personas fueron capturadas en el lugar y quedaron a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades el atacante podria ser un paciente psiquiatrico.

Silencio en el set

El caso ha generado consternación en el sector artístico; actores y miembros de la producción expresaron su rechazo en redes sociales por medio de la campaña “Silencio en el set”.

Mientras que el Ministerio de las Culturas manifestó su solidaridad con las víctimas, sus familias y la comunidad audiovisual del país.

La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta) alerta a las las productoras del país para que se enfoquen en la seguridad de sus colaboradores, especialmente cuando se trata de rodajes en zonas de alto riesgo.