Cuatro capturas por robo de energía en zona rural de Ciénaga, Magdalena

Magdalena

Las autoridades realizaron un allanamiento en zona rural del municipio de Ciénaga, que permitió la desarticulación de una red dedicada a la conexión ilegal del servicio eléctrico, en el marco de las acciones de control y lucha contra el hurto de energía.

El operativo se llevó a cabo en una finca ganadera ubicada en la vereda Colorado, donde funcionaba de manera clandestina una procesadora de plástico y recicladora. En el lugar fue hallado un transformador de 75 kVA instalado de forma irregular por particulares, mediante el cual se obtenía energía sin autorización de la compañía.

Como resultado del procedimiento, se logró la captura de cuatro personas, presuntamente integrantes de la banda conocida como “Los Baquelitas”. Asimismo, las autoridades incautaron 230 metros de cable de aluminio, cuatro crucetas, 12 aisladores de suspensión y otros elementos utilizados para la infraestructura eléctrica ilegal.

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El transformador fue desmontado y retirado del sitio, evitando así la continuidad de la conexión fraudulenta y los riesgos asociados a este tipo de instalaciones irregulares.