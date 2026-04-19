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19 abr 2026 Actualizado 20:42

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Cortes de agua en Bogotá del 20 al 26 de abril, TODAS las localidades: lista de barrios y horarios

Conozca cómo funcionarán los cortes de agua esta semana en Bogotá. Aquí el listado completo de barrios.

Foto: Getty Images

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Bogotá

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

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¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá esta semana?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 20 al 26 de abril.

Lunes 20 de abril de 2025

LocalidadBarriosSectorHorarioMotivo
EngativáÁngelesDe la Calle 66 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 1029:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo

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Martes 21 de abril de 2026

LocalidadBarriosSectorHorarioMotivo
EngativáNormandia, CompensarDe la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 729:00 a.m.
24 horas		Instalación de válvula
ChapineroPorciúnculaDe la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 209:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
San CristóbalEl PinarDe la Carrera 10A Este a la Transversal 13D Este, entre la Diagonal 51A Sur a la Calle 54 Sur10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
SoachaLagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignasio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles , Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa BonitaDe la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
BosaVilla del Rio, Villa del Rio reservado, Senderos de Madelena I y IIDe la Calle 53C Bis Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B10:00 a.m.
4 horas		Verificación macromedidor
SubaAlmirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C10:00 a.m.
10 horas		Mantenimiento preventivo
SubaCasa Blanca Suba UrbanoDe la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 24510:00 a.m.
24 horas		Instalación macromedidor

Miércoles 22 de abril de 2025

LocalidadBarriosSectorHorariosMotivo
SubaCantagallo, Britalia, Granada NorteDe la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 1708:00 a.m.
24 horas		Instalación de válvula
SubaGilmar, Portales Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba, IraguaDe la Carrera 57 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 1708:00 a.m.
24 horas		Instalación de hidrante
EngativáBoyacá Real, Santa Helenita, TaboraDe la Calle 66A a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 869:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
KennedyLusitaniaDe la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D8:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
Antonio NariñoPolicarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y CaracasDe la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 146:00 a.m.
27 horas		Empates redes acueducto
TunjuelitoVenecia Occidental, San Vicente Ferrer, MuzúDe la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 6010:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
KennedyMandalay, Techo, Americas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de KennedyDe la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80
 
De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
 
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72		10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventiv

Jueves 23 de abril de 2025

LocalidadBarriosSectorHorariosMotivo
SubaToscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa CeciliaDe la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 1408:00 a.m.
24 horas		Instalación de medidor
UsaquénLa Cita, Santa TeresaDe la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 17010:00 a.m.
24 horas		Instalación de hidrante
EngativáAeropuerto El DoradoDe la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 1129:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
KennedyHipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal,  Provivienda OrientalDe la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 728:00 a.m.
24 horas		Cierre a terceros
San CristóbalLa Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin SurDe la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
BosaBetania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa AnnyDe la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
Barrios UnidosAlcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de AgostoDe la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 8010:00 a.m.
12 horas		Mantenimiento Correctivo

Viernes 24 de abril de 2025

LocalidadBarriosSectorHorarioMotivo
EngativáVilla LuzDe la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 869:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo

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¿Qué hacer durante el corte de agua?

La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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