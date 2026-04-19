Cortes de agua en Bogotá del 20 al 26 de abril, TODAS las localidades: lista de barrios y horarios

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

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¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá esta semana?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 20 al 26 de abril.

Lunes 20 de abril de 2025

Localidad Barrios Sector Horario Motivo Engativá Ángeles De la Calle 66 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 102 9:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo

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Martes 21 de abril de 2026

Localidad Barrios Sector Horario Motivo Engativá Normandia, Compensar De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 9:00 a.m.

24 horas Instalación de válvula Chapinero Porciúncula De la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 20 9:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto San Cristóbal El Pinar De la Carrera 10A Este a la Transversal 13D Este, entre la Diagonal 51A Sur a la Calle 54 Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Soacha Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignasio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles , Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Bosa Villa del Rio, Villa del Rio reservado, Senderos de Madelena I y II De la Calle 53C Bis Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B 10:00 a.m.

4 horas Verificación macromedidor Suba Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa. De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C 10:00 a.m.

10 horas Mantenimiento preventivo Suba Casa Blanca Suba Urbano De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 245 10:00 a.m.

24 horas Instalación macromedidor

Miércoles 22 de abril de 2025

Localidad Barrios Sector Horarios Motivo Suba Cantagallo, Britalia, Granada Norte De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170 8:00 a.m.

24 horas Instalación de válvula Suba Gilmar, Portales Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba, Iragua De la Carrera 57 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170 8:00 a.m.

24 horas Instalación de hidrante Engativá Boyacá Real, Santa Helenita, Tabora De la Calle 66A a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86 9:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Kennedy Lusitania De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D 8:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto Antonio Nariño Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 6:00 a.m.

27 horas Empates redes acueducto Tunjuelito Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Kennedy Mandalay, Techo, Americas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80



De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K



De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventiv

Jueves 23 de abril de 2025

Localidad Barrios Sector Horarios Motivo Suba Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140 8:00 a.m.

24 horas Instalación de medidor Usaquén La Cita, Santa Teresa De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170 10:00 a.m.

24 horas Instalación de hidrante Engativá Aeropuerto El Dorado De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112 9:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto Kennedy Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal, Provivienda Oriental De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 8:00 a.m.

24 horas Cierre a terceros San Cristóbal La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Bosa Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Barrios Unidos Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80 10:00 a.m.

12 horas Mantenimiento Correctivo

Viernes 24 de abril de 2025

Localidad Barrios Sector Horario Motivo Engativá Villa Luz De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86 9:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo

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¿Qué hacer durante el corte de agua?

La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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