Cortes de agua en Bogotá del 20 al 26 de abril, TODAS las localidades: lista de barrios y horarios
Conozca cómo funcionarán los cortes de agua esta semana en Bogotá. Aquí el listado completo de barrios.
La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.
Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.
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¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá esta semana?
Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 20 al 26 de abril.
Lunes 20 de abril de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Motivo
|Engativá
|Ángeles
|De la Calle 66 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 102
|9:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
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Martes 21 de abril de 2026
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Motivo
|Engativá
|Normandia, Compensar
|De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
|9:00 a.m.
24 horas
|Instalación de válvula
|Chapinero
|Porciúncula
|De la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 20
|9:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|San Cristóbal
|El Pinar
|De la Carrera 10A Este a la Transversal 13D Este, entre la Diagonal 51A Sur a la Calle 54 Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Soacha
|Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignasio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles , Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita
|De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Bosa
|Villa del Rio, Villa del Rio reservado, Senderos de Madelena I y II
|De la Calle 53C Bis Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B
|10:00 a.m.
4 horas
|Verificación macromedidor
|Suba
|Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.
|De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C
|10:00 a.m.
10 horas
|Mantenimiento preventivo
|Suba
|Casa Blanca Suba Urbano
|De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 245
|10:00 a.m.
24 horas
|Instalación macromedidor
Miércoles 22 de abril de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horarios
|Motivo
|Suba
|Cantagallo, Britalia, Granada Norte
|De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170
|8:00 a.m.
24 horas
|Instalación de válvula
|Suba
|Gilmar, Portales Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba, Iragua
|De la Carrera 57 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170
|8:00 a.m.
24 horas
|Instalación de hidrante
|Engativá
|Boyacá Real, Santa Helenita, Tabora
|De la Calle 66A a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
|9:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Kennedy
|Lusitania
|De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D
|8:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|Antonio Nariño
|Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
|De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
|6:00 a.m.
27 horas
|Empates redes acueducto
|Tunjuelito
|Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
|De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Kennedy
|Mandalay, Techo, Americas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy
|De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80
De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventiv
Jueves 23 de abril de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horarios
|Motivo
|Suba
|Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia
|De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140
|8:00 a.m.
24 horas
|Instalación de medidor
|Usaquén
|La Cita, Santa Teresa
|De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170
|10:00 a.m.
24 horas
|Instalación de hidrante
|Engativá
|Aeropuerto El Dorado
|De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112
|9:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|Kennedy
|Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal, Provivienda Oriental
|De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
|8:00 a.m.
24 horas
|Cierre a terceros
|San Cristóbal
|La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur
|De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Bosa
|Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny
|De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Barrios Unidos
|Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto
|De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
|10:00 a.m.
12 horas
|Mantenimiento Correctivo
Viernes 24 de abril de 2025
|Localidad
|Barrios
|Sector
|Horario
|Motivo
|Engativá
|Villa Luz
|De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
|9:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
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¿Qué hacer durante el corte de agua?
La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.
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