En vídeo: violento robo de vehículo a pareja de adultos mayores en Teusaquillo

Se registró un nuevo caso de inseguridad en Bogotá, se trata de una pareja de adultos mayores quienes fueron víctimas de un asalto vehicular en el barrio Belalcázar, en el sector de Galerías.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió a las 10 de la noche el viernes 17 de abril. Las víctimas permanecían en una camioneta de color plateado cuando fueron interceptadas por dos delincuentes que se movilizaban en otro vehículo.

Un carro rojo bloquea el paso de la camioneta y en cuestión de segundos, dos hombres intimidan a la pareja y la obligan a tirarse al suelo, para luego huir con el vehículo robado.

Un uniformado de la Policía que se encontraba cerca del lugar reaccionó de inmediato e inició la persecución de los responsables. Las autoridades confirman que ya se adelantan investigaciones, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para dar con los responsables.

En lo corrido del 2026 se han realizado más de 250 capturas en Bogotá y se han recuperado algunos vehículos hurtados.