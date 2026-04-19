CNE capacitó a testigos electorales en Sitionuevo para elecciones atípicas de hoy domingo

Magdalena

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una jornada de capacitación dirigida a los testigos electorales de los cuatro candidatos que postularon testigos para la elección atípica de alcalde en este municipio.

Durante la actividad, se brindaron lineamientos sobre el uso de herramientas de verificación, el rol de los testigos en las mesas de votación y los mecanismos de reporte, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de vigilancia ciudadana.

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Los testigos, previamente postulados y acreditados, cumplirán una función clave en el seguimiento del proceso electoral, contribuyendo a la transparencia y la legalidad en los resultados.

Con esta jornada, el CNE deja listo el componente de vigilancia electoral de cara a las elecciones de este domingo y continuará realizando el respectivo acompañamiento en el territorio, garantizando el desarrollo del proceso con plena legitimidad y transparencia.