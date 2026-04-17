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17 abr 2026 Actualizado 14:04

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Santa Marta

El Magdalena recibirá 800 becas académicas para estudiantes de escasos recursos

Las becas académicas fueron otorgadas por la Universidad de Asturias, con un beneficio del 65 %. El anuncio se realizó durante la Cumbre Nacional de Diputados y Secretarios de Asambleas Departamentales, que tiene lugar en Santa Marta.

El Magdalena recibirá 800 becas académicas para estudiantes de escasos recursos/ Asamblea del Magdalena.

El Magdalena recibirá 800 becas académicas para estudiantes de escasos recursos/ Asamblea del Magdalena.

El Magdalena recibirá 800 becas académicas para estudiantes de escasos recursos/ Asamblea del Magdalena.

Santa Marta

En el marco de la Cumbre Nacional de Diputados y Secretarios de Asambleas Departamentales 2026, que se lleva a cabo en la ciudad, los diputados del Magdalena recibieron 800 becas académicas otorgadas por la Universidad de Asturias, con un beneficio del 65 % sobre el valor de los programas.

El encuentro, organizado por la Confederación de Diputados de Colombia (CONFADICOL) reúne a representantes de distintas regiones del país para discutir temas clave relacionados con el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad territorial.

Según lo informado, estas becas están dirigidas a jóvenes y profesionales del departamento con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior en diversas áreas del conocimiento. La corporación indicó que esta iniciativa es resultado de las gestiones para establecer alianzas con instituciones educativas, y que la asignación de los cupos se realizará mediante una convocatoria abierta y democrática en los municipios, garantizando transparencia y equidad.

La Cumbre Nacional de Diputadas, Diputados y Secretarios de Asambleas Departamentales 2026, es un espacio que reúne a líderes de distintas regiones del país para analizar los retos en materia de gobernabilidad y fortalecimiento institucional. El evento se desarrolla del 15 al 18 de abril en el Hotel Irotama, consolidándose como un escenario clave para el intercambio de experiencias y la construcción de agendas conjuntas entre las asambleas departamentales.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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