Carteles de Sinaloa y ‘Choneros’, entre los grupos armados con presencia en Nariño: MinDefensa

Justicia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó seis grupos armados y carteles internacionales de droga que delinquen en el departamento de Nariño y que podrían afectar la frontera entre Colombia y Ecuador.

Desde el puente internacional de Rumichaca, Sánchez aseguró que Nariño tiene graves amenazas por el narcotráfico, pero insistió en que la lucha no ha concluido y que la orden presidencial es acabar con este fenómeno.

También señaló que la minería ilegal está afectando a los habitantes y a la economía.

“En este departamento hemos visto que una de las amenazas más graves que tenemos es el narcotráfico, pero que también está cogiendo fuerza la economía ilegal de la minería ilegal y el contrabando”, afirmó.

También enumeró los grupos al margen de la ley que están delinquiendo:

Disidencias de ‘Iván Mordisco’; “el cartel del ELN”, que se autodenomina como ‘Comuneros del Sur’; Autodefensas Unidas de Nariño.

Internacionales: Cartel de Sinaloa; redes criminales albanesas; organizaciones criminales ecuatorianas como ‘Los Choneros’.

El pronunciamiento del ministro de Defensa se dio al término de una reunión estratégica de seguridad realizada en las últimas horas en el municipio de Ipiales, Nariño, donde se anunciaron varias medidas para fortalecer el despliegue de la fuerza pública en ese departamento.

Sánchez anunció que, a finales de este mes de abril, llegarán al departamento de Nariño 270 uniformados del Ejército Nacional y 200 más de la Policía Nacional, quienes serán distribuidos en lugares estratégicos.

“Un componente especial será destinado para fortalecer la Operación Cordillera, la cual se viene llevando a cabo con buenos resultados en cuanto a la afectación a las estructuras logísticas y criminales de los grupos armados organizados”, informó el Ministerio de Defensa.

Dos pelotones blindados custodiarán las vías

Otra de las medidas que se anunciaron en el encuentro de seguridad es que llegarán dos pelotones blindados para contar así con un mayor control de las vías. Esto permitirá una mayor seguridad para los municipios de Ipiales, Arboleda, Barbacoas, Belén, Cumbal, Sandoná, La Llanada y Túquerres.

“En cuanto al despliegue de la Armada de Colombia, ya se realizó el movimiento de la Patrullera Oceánica 20 de Julio, la embarcación más grande fabricada por Cotecmar y que hace pocos días incautó cerca de 2,4 toneladas de droga en aguas del Pacífico colombiano”, señaló.