Camioneta accidentada sobre el Anillo Vial Oriental de Cúcuta pertenece a la Policía Metropolitana. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

A tempranas horas de este domingo 19 de abril se registró un siniestro vial sobre el Anillo Vial Oriental en la ciudad de Cúcuta, que comunica con el municipio de Villa del Rosario y donde se vio involucrada una camioneta perteneciente a la Policía Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho se habría presentado cuando el conductor de la camioneta, al parecer, fue sorprendido por otro vehículo que le habría cerrado el carril, provocando el accidente.

Más información Madres del Catatumbo continúan exigiendo la liberación de menor de edad secuestrado hace 12 días

Sin embargo, esta hipótesis es materia de investigación por parte de las autoridades, quienes adelantan los análisis correspondientes para determinar la responsabilidad de este siniestro. No se descarta que alguno de los involucrados en este accidente estuviera bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.

En el vehículo, que había sido asignado al jefe de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Cúcuta, al parecer solo se movilizaba el conductor, quien salió ileso.

Esta camioneta fue entregada a la Policía Metropolitana el pasado mes de noviembre del 2025. En su momento el Director de la Policía, hizo la entrega de dotación tecnológica y parque automotor para la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Departamento de Policía de Norte de Santander.