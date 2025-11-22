Policía en Norte de Santander recibió dotación tecnológica y parque automotor del Gobierno Nacional

Norte de Santander

Con la presencia del Director de la Policía, se hizo entrega de dotación tecnológica y parque automotor para la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Departamento de Policía de Norte de Santander.

Así se encuentra la avenida Libertadores, previo al evento oficial de entrega del nuevo parque automotor para la policía metropolitana de Cúcuta y el departamento de policía de Norte de Santander.



La Metropolitana de Cúcuta recibió en total 79 vehículos y 163 motocicletas, mientras que el departamento de Policía de Norte de Santander fortalece su parque automotor con 328 unidades, entre vehículos y motocicletas.

“De acuerdo con el decreto de conmoción interior y con los recursos aportados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la región del Catatumbo, hoy la institución generó un esfuerzo para lograr materializar la ejecución de estos recursos que han generado la entrega para las unidades que se encuentran en el departamento del Norte de Santander”, dijo el brigadier general William Rincón, director de la Policía.

Agregó que “lo hacemos con la convicción profunda de que esta zona merece no solamente un futuro que está lleno de incertidumbre, sino que también merecen una mejor calidad de vida para cada uno de ellos y por supuesto prestarles un mejor servicio para todos los habitantes que transitan en esta zona”.

Por su parte, el coronel en retiro de la policía y gobernador encargado de Norte de Santander, George Quintero, aseguró que es “un esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para poder suministrar movilidad al departamento y obviamente otro tipo de elementos de logística para la Policía Nacional, tanto la Metropolitana de Cúcuta como el Departamento de Policía Norte de Santander. Es importante que se unan estos recursos de la Nación frente a los 23.500 que ha asignado también la Gobernación de Norte de Santander, para reforzar la seguridad del departamento”.

Se pudo conocer además, que para el próximo mes de diciembre, se aumentará el pie de fuerza tanto para la zona de frontera como para la región del Catatumbo.