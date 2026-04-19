Así quedó la tabla de posiciones del Torneo de ascenso 2026-I: Conozca los clasificados

Barranquilla FC fue el último equipo clasificado a los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso / Twitter: @BarranquillaFC.

Barranquilla FC fue el último equipo en clasificarse a los cuadrangulares finales del torneo de ascenso 2026-I, luego de imponerse como visitante 1-3 al Real Cartagena, quedándose con la posición del Independiente Yumbo.

Inter Palmira terminó en la primera posición con 38 puntos de 45 disputados, asegurándose ser cabeza de grupo para el sorteo de la próxima instancia del certamen. El segundo lugar fue para Unión Magdalena, quien sumó 32 unidades.

Ambos equipos contarán con la ventaja deportiva en caso de empatar al final del grupo; es decir, lo que popularmente se conoce como ‘el punto invisible’ a su favor.

¿Quiénes fueron los otros clasificados?

El resto de equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano fueron Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena, Bogotá FC, Barranquilla FC y Tigres.

Además de Independiente Yumbo, quedaron eliminados también Orsomarso, Patriotas, Boca Juniors de Cali, Real Cundinamarca, Leones, Atlético y Real Santander.

El sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso se llevará a cabo este domingo a partir de la 1:00PM.

Tabla de posiciones definitiva

Inter Palmira: 38 Puntos Unión Magdalena: 32 Deportes Quindío: 31 Envigado: 29 Real Cartagena: 26 Bogotá FC: 23 Barranquilla FC: 20 (+1) Tigres: 20 (+1) Independiente Yumbo: 19 Orsomarso: 17 (-4) Patriotas: 17 (-4) Boca Juniors de Cali: 13 (-5) Real Cundinamarca: 13 (-5) Leones: 10 Atlético: 9 Real Santander: 7

Resultados de la última fecha