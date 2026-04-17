Restringen acceso a 100 metros del punto crítico del río Sinú en San Pelayo, Córdoba

Montería

Vía decreto, la Alcaldía de San Pelayo, Córdoba, restringió el acceso a 100 metros del punto crítico Boca del Mañe en el sector La Encañada, donde colapsó una obra de más de $9.000 millones que buscaba controlar la erosión en el río Sinú. La decisión se habría adoptado en el marco de un Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgo.

“Durante el consejo se definió la expedición de un decreto para restringir el acceso a 100 metros del punto crítico y así evitar que los curiosos pongan en riesgo su vida. En ese mismo sentido, una persona que realizaba perifoneo con información falsa, generando zozobra en la comunidad, fue requerida por la Policía Nacional y se le impuso el respectivo comparendo, amparado en lo establecido en la Ley 1801 de 2016”, estableció la administración municipal.

Asimismo, informó que “se hizo un llamado a operadores de lanchas, especialmente de turismo, para que reduzcan la velocidad al transitar por el sector, evitando que el oleaje afecte la estructura en el punto”.

Fallas en la obra que buscaba controlar la erosión en el río Sinú:

En el seguimiento que se le hace la estructura construida con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante la administración del exalcalde de San Pelayo, Harving Espitia, se estableció que “desde el pasado 26 de marzo se registró una falla en el terraplén de una obra ejecutada en años anteriores, lo que representa un riesgo para la comunidad, y que desde el primer momento se ha venido atendiendo de manera permanente”.

“Ante las fuertes lluvias en el Alto y Medio Sinú, el nivel del río aumentó, lo que ha hecho que la estructura que ya presentaba fallas se siga desprendiendo poco a poco e incluso presente filtraciones”, señaló la Alcaldía de San Pelayo.

Lo expuesto motivó la reunión en la que, además, se habría socializado una visita técnica realizada desde muy temprano el jueves, 16 de abril, tras una solicitud elevada a la UNGRD, “en la cual se evaluaron las condiciones actuales de la falla teniendo en cuenta el aumento del nivel del río, por lo que se concertó con la comunidad iniciar un tablestacado de manera conjunta, a una distancia prudente de la falla, con el fin de salvaguardar la vida y evitar afectar aún más la estructura existente”.

“Paralelamente, con el apoyo de la Gobernación de Córdoba y la UNGRD, continúan los trabajos de construcción del dique como obra principal de mitigación, con la llegada progresiva de material y la gestión de mayor maquinaria, lo que permite avanzar en su conformación y fortalecer la respuesta en este punto”, explicó.

Niveles del río Sinú:

Según el seguimiento de las autoridades, “el nivel del río registró una disminución considerable durante el 16 de abril, lo que representa un respiro frente a la situación; sin embargo, se mantiene monitoreo permanente a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y continúan los trabajos de manera articulada con las entidades competentes, priorizando la protección de la vida y el avance de las obras de mitigación”.

Tras un recorrido de Caracol Radio por la zona, las autoridades de San Pelayo señalaron que la obra que mitigaría inundaciones ante un eventual desbordamiento del río Sinú, estaría lista en 15 días.