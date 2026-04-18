Tres pozos profundos funcionarán con energía solar en zona rural de Sahagún, Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS entregó tres pozos profundos que funcionarían con energía solar en la zona rural del municipio de Sahagún, Córdoba.

Según lo establecido, el proyecto se emplearía como medida de adaptación al cambio climático y sería garantía de acceso al agua para las poblaciones más vulnerables del departamento. Se trata de los habitantes de del corregimiento Catalina, vereda El Jardín; corregimiento La Y, vereda Las Huertas; y corregimiento Morrocoy, vereda Padilla.

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“Un total de 170 familias han sido beneficiadas con la construcción de estos tres pozos profundos activados con energía solar. Estas acciones mitigan el cambio climático y generan escenarios de desarrollo en nuestras comunidades”, señaló Orlando Medina, director de la CAR – CVS.

Según lo informado, “antes de la construcción de estos pozos, los habitantes de estas veredas debían recorrer largas distancias, en muchos casos caminando durante horas, para llegar a los reservorios de agua más cercanos y poder abastecerse del líquido vital para sus necesidades cotidianas”.

“Una travesía que, bajo el inclemente sol de la región Caribe y en medio de caminos rurales de difícil acceso, representaba un esfuerzo físico enorme, especialmente para mujeres, adultos mayores y niños, quienes eran los que con mayor frecuencia asumían esta carga”, agregó la CVS.

Asimismo, se resaltó que “con la puesta en marcha de estos pozos profundos, impulsados mediante energía solar fotovoltaica, esa realidad cambia de manera definitiva. Ahora, las familias campesinas tendrán acceso al agua directamente en sus comunidades, transformando su calidad de vida y liberando tiempo que antes se invertía en el acarreo del líquido para dedicarlo a otras actividades productivas, educativas y familiares”.

El proyecto se habría puesto en marcha ante las alertas de un intenso periodo seco que podría iniciar a partir del mes de junio de 2026. Los municipios con especial atención son los costeros, donde se han registrado pocas lluvias en los últimos dos meses.