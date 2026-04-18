Comunidades de La Mojana insisten en el cierre de ‘Caregato’ y exigen atención del Gobierno Nacional

Montería

Después de 5 años de abrirse el chorro ‘Caregato’ en el río Cauca, las comunidades de la subregión de La Mojana, conformada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, insisten en el cierre del boquete y exigen atención por parte del Gobierno Nacional para acceder a servicios básicos como salud y el agua potable.

“La primera medida para el control de las inundaciones es el cierre de ‘Caregato’. Además, se necesitan inversiones en salud, vías y agua potable; aquí carecemos de todos estos servicios”, dijo a Caracol Radio, José Monterroza, habitante de la subregión.

Asimismo, insistió en la reactivación económica de la zona que es rica en cultivos de arroz. “La mayor empresa que hay en la región es el sector agropecuario, que es donde produce –diría yo- el 90% del producto interno bruto de la región. Si nuestras tierras están inundadas, con amenazas de inundaciones, nadie va a invertir, y lo poco que uno invierte se pierde. Entonces, hay que arrancar con el control de inundaciones y obras complementarias”.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, dijo en diálogo con Caracol Radio que la solución estructural en La Mojana no es el cierre de ‘Caregato’.

“Si el problema fuera el cierre de ‘Caregato’, pues básicamente no tendríamos un problema. El problema en La Mojana es que se ha alterado la dinámica hídrica natural de toda la región. Entonces mi discusión con el Fondo de Adaptación, una vez salí yo del Fondo, pues fue justamente que no se quiso seguir avanzando con la solución estructural que tenía la financiación”, estableció en Caracol Radio.

“Lo de Caregato no es el problema. Lo de Caregato es una de las consecuencias de las intervenciones que se han hecho en toda la región. Si usted tapa Caregato, simplemente, como quieren estos señores de allá, se le va a romper en otra parte, y se le va a romper en otro, y en otro, y en otro lado, y se va a inundar Magangué. En fin, va a haber una serie de consecuencias, porque aquí lo que se necesita es que se recupere la capacidad de amortiguación, la capacidad hidráulica de todo el sistema de ciénagas de La Mojana”, resaltó.