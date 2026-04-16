Capturan a cinco integrantes de las Disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ en el Tolima

Tolima

Miembros del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo de la Sexta Brigada en coordinación con la Policía y la Fiscalía lograron la captura de cinco personas que harían parte de una estructura de las disidencias de las Farc que opera en el sur del Tolima.

Los allanamientos se realizaron en el sector invasión Los Gallos en el municipio de Planadas. Los detenidos pertenecerían al grupo armado Frente Gerónimo Galeano, subestructura de alias Iván Mordisco.

Las investigaciones indican que estas personas estarían encargadas de la comercialización de estupefacientes en el sur del Tolima, generando rentas mensuales superiores a los $50 millones, recursos que serían destinados a fortalecer su capacidad armada y el control de la distribución de alcaloides en la región.

En los operativos se logró la incautación de dos armas de fuego tipo escopeta, 300 dosis de marihuana, 32 dosis de bazuco, cartuchos calibre 9 mm, cartuchos calibre 38, cartuchos calibre 16 y varios celulares.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.