América vs. Millonarios, partidazo por la fecha 17 de la Liga Colombiana: hora y cómo seguir EN VIVO

América y Millonarios protagonizan el partido más atractivo de la fecha 17 de la Liga Colombiana, con un clásico en el que ambos necesitan un triunfo para aferrarse en el grupo de los ocho.

En el caso del Escarlata, en la previa de la fecha llega ubicado en la séptima posición con 24 unidades, mientras que el Embajador tiene más premura, ya que está fuera del grupo con 22 puntos.

América, con el envión del triunfo en Sudamericana

Los dos triunfos internacionales de colombianos en copas llegaron gracias a América y Millonarios. En el caso del conjunto de David González, se impuso 2-1 a Alianza Atlético, con goles de Yeison Guzmán y Daniel Valencia.

En liga, el último partido fue contra Cúcuta Deportivo, un duelo que terminó en derrota para el conjunto vallecaucano por 2-0. Ese fue uno de los cinco encuentros que ha perdido el equipo, en el que además tiene 7 victorias y 3 empates.

Millonarios, sin su arquero titular

El cuadro bogotano llega a este encuentro luego de imponerse por la mínima diferencia a Boston River por la Copa Sudamericana. En liga, el último juego fue el clásico con Santa Fe que terminó en empate 1-1. Además, acumula un total de 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

La principal novedad para este encuentro es que Diego Novoa no podrá estar en el arco, pues su sanción fue ratificada y estará fuera seis partidos, por lo que se perderá el resto de la competición en el todos contra todos y solo podrá reaparecer en una hipotetica semifinal vuelta de Millonarios.

Tampoco podrán estar Rodrigo Contreras por sanción debido a roja directa en el clásico, mientras que Jorge Arias pagará una fecha por acumulación de amarillas.

Historial reciente

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en octubre de 2025 y Millonarios se llevó la victoria por 2-1 con goles de Dewar Victoria y Leonardo Castro.

En el Pascual Guerrero, el último juego acabó 0-0 en el primer semestre de 2025, mientras que en este mismo escenario, pero en 2024 ganó el Escarlata 2-1.

Posibles alineaciones

América: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Rafael Carrascal, José Cavadía; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel.D.T.: David González.

Millonarios: Guillermo de Amores; Andrés Llinás, Álex Moreno Paz, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Falcao García.D.T.: Fabián Bustos.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este domingo 19 de abril y se celebrará en el Estadio Pascual Guerrero desde las 8:30 p.m..

Usted podrá vivir el partido en la trasmisión de El Fenómeno del Fútbol y el detalle minuto a minuto por caracol.com.co