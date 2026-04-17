Preocupación en el Concejo de Cúcuta por licencia ambiental del relleno sanitario de la ciudad

Cúcuta

En medio del control político que adelantó el Concejo de Cúcuta al contrato de prórroga para la administración del relleno sanitario de esta ciudad, surgió la inquietud de los munícipes por la licencia ambiental de este espacio ubicado en la vereda Patillales.

"Lo de la vida útil es un tema más de qué pasa con Corponor. Yo defiendo la teoría que Corponor es la única autoridad ambiental del municipio y del departamento. Quien debe certificar la vida útil del relleno sanitario es Corponor, no la empresa, no el operador. Y Corponor no ha certificado absolutamente nada”, dijo a Caracol Radio, Álvaro Raad, concejal de la ciudad.

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“Para mí la licencia se les acaba el 24 de abril del presente año, que no se les acaba ese día, entonces se les acaba en el 2040 y dieron la concesión hasta el 2046. ¿Qué van a pasar con los otros seis años?“, cuestionó el munícipe.

Raad fue más allá indicando: “yo quiero ver a hoy Corponor dando una licencia ambiental y sobre todo cómo va a funcionar ahora este operador del relleno sanitario sin licencia ambiental. ¿Qué es lo que está pasando?“.

Es de resaltar que este relleno sanitario lleva más de 20 años operando en la región. En este espacio se han recibidos los residuos sólidos de más de 20 municipios de Norte de Santander.

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Mientras tanto, Humberto Posada, gerente de Veolia en la ciudad de Cúcuta y quien participó como invitado en este control político, destacó que se lleven a cabo este tipo de espacios de debate en la ciudad.

“Para nosotros es muy importante poderle dar tranquilidad a todos los cucuteños sobre las actuaciones que nosotros hemos venido desarrollando y por eso para nosotros fue fundamental poder atender este ejercicio en este recinto tan importante. Esperamos continuar presentándoles a todas las personas que requieran alguna información todo lo contenido dentro de este proceso contractual”.

El próximo lunes también asistirá Posada a la Corporación, “dando una capacitación sobre el manejo de las tarifas y trabajando conjuntamente con los concejales y con la administración para buscar una solución al tema tarifario que sabemos que a todos les está costando muchísimo”.