Denuncian agresiones a personal de salud en hospital de Ginebra, Valle del Cauca

El personal de salud del Hospital del Rosario de Ginebra, Valle del Cauca, enfrenta una preocupante situación de agresiones y amenazas por parte de algunos pacientes y sus acompañantes, en medio de episodios de intolerancia.

La gerente de la institución, María Alejandra Calero Moreno, advirtió que la frustración de los usuarios por situaciones como los largos tiempos de espera se está descargando contra médicos, enfermeros y demás trabajadores del centro asistencial.

“Han sido agredidos verbalmente, incluso una de las médicas fue grabada sin ningún permiso. También ha sido objeto de amenazas, de rechazo. Entonces, nosotros pedimos empatía, solidaridad, un pacto de convivencia cívica. Queremos recordarles a los ciudadanos de Ginebra que el personal de salud no es el enemigo, somos sus mayores aliados”, recalcó.

La funcionaria explicó además que el hospital, al igual que muchas instituciones públicas del país, enfrenta limitaciones financieras derivadas de la cartera morosa de las EPS, lo que obliga a priorizar recursos en insumos, medicamentos y el pago del talento humano, impidiendo la inversión en esquemas de seguridad privada.

Finalmente, la gerente hizo un llamado a la administración municipal y a la Policía para fortalecer el acompañamiento al hospital, con acciones que permitan prevenir nuevas agresiones y garantizar condiciones seguras para la atención en salud.