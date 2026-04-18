Establecimiento comercial en Boconó fue blanco de un ataque con explosivos

Cúcuta

Un nuevo ataque con explosivos se registró sobre la medianoche de este viernes 17 de abril en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. Una granada fue lanzada contra un establecimiento comercial de Boconó.

Según información entregada por testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta, lanzaron el explosivo contra este establecimiento y posteriormente huyeron de la zona.

Integrantes de la Policía Nacional llegaron al lugar, acordonaron la zona y adelantaron las acciones correspondientes en este tipo de hechos.

Por fortuna, esta acción violenta no dejó personas heridas, teniendo en cuenta que la granada no explotó. El hecho generó zozobra entre la comunidad.

Las autoridades investigan si esta nuevo atentado contra un establecimiento comercial en el Área Metropolitana de Cúcuta tiene relación con un posible caso de extorsión.