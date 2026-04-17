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17 abr 2026 Actualizado 21:35

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Alec Baldwin enfrentará un juicio civil para determinar si disparó negligentemente en el set de Rust

El caso de homicidio involuntario contra Baldwin fue desestimado en julio de 2024, tras que el juez dictaminara que la fiscalía había ocultado pruebas.

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 01: Alec Baldwin attends the 35th Gotham Film Awards at Cipriani Wall Street on December 01, 2025 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 01: Alec Baldwin attends the 35th Gotham Film Awards at Cipriani Wall Street on December 01, 2025 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic) / Taylor Hill

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 01: Alec Baldwin attends the 35th Gotham Film Awards at Cipriani Wall Street on December 01, 2025 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

Matheo

Este viernes se conoció que un juez ordenó que Alec Baldwin comparezca ante un tribunal civil en octubre para determinar si disparó negligentemente un arma en el set de rodaje de la película ‘Rust’.

El caso de homicidio involuntario contra Baldwin fue desestimado en julio de 2024, tras que el juez dictaminara que la fiscalía había ocultado pruebas.

Sin embargo, continúa enfrentando varias demandas por el tiroteo ocurrido en octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, que resultó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

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Baldwin ha declarado que desconocía que el arma estuviera cargada con una bala real y que él no apretó el gatillo.

En un fallo emitido este viernes, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Maurice Leiter, autorizó que el caso procediera a juicio.

Rechazó los argumentos de la defensa presentados por Rust Movie Productions y Baldwin, quienes sostenían que no eran legalmente responsables de la seguridad en el set de filmación.

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Pero si el caso llega a juicio, Baldwin volverá a enfrentarse a preguntas sobre si actuó de forma imprudente al apuntar con un arma a la tripulación y apretar el gatillo.

El juicio estaba programado para comenzar el 26 de mayo, pero las partes solicitaron una prórroga para continuar con la investigación y negociar un posible acuerdo.

Tras señalar que el caso tenía casi cinco años, el juez fijó la fecha del juicio para el 12 de octubre y afirmó que no estaba dispuesto a permitir más demoras.

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