¿Cómo puede denunciar la pérdida o robo de celular? Alcaldía de Bogotá explica

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su portal web oficial, menciona que llevar a cabo la denuncia por pérdida o hurto de un celular en la ciudad es un proceso sencillo.

Sin embargo, la entidad aclara que en una primera instancia se debe realizar un reporte al operador móvil para que sea bloqueado de inmediato con el fin de evitar algún tipo de suplantación o robo de información.

De esta forma, en el caso de presentarse alguna eventualidad, se puede evitar que accedan a sus contactos, fotos, aplicaciones o incluso que puedan robar sus claves de servicios bancarios.

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El distrito resalta la importancia de tener registrado el IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) ante el operador; con esto se identifica el dispositivo móvil y, en caso de pérdida o hurto, dicha acreditación le permitirá averiguar a la Policía Nacional si fue recuperado.

Lo anterior respecto a la pérdida del celular; ya si se es víctima de hurto, se debe seguir el mismo proceso, pero además se debe instaurar una denuncia formal ante las autoridades.

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¿Cómo realizar una denuncia por robo de celular en Bogotá?

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la denuncia se puede llevar a cabo de dos formas.

Puede presentar este informe de manera presencial ante una estación de policía o puede hacerlo en la página web de la policía siguiendo estos pasos:

Ingrese a la página web de la policía ‘ policia.gov.co ’.

’. Seleccione la opción ‘ Denuncia Virtual ’.

’. Acepté los términos en condiciones en el apartado ‘ Acepto ’.

’. Después será desplegada la sección ‘¡ ADenunciar !’, donde deberá hacer clic en la opción ‘Hurto’.

!’, donde deberá hacer clic en la opción ‘Hurto’. Aquí tendrá 12 botones que corresponden a diferentes modalidades de robo, pero para esta ocasión seleccione ‘ Hurto a celulares ’.

que corresponden a diferentes modalidades de robo, pero para esta ocasión seleccione ‘ ’. Se le presentará una serie de consideraciones que puede leer para poder seguir con el proceso.

Después será redireccionado al apartado de ‘ confirmación ’, donde se le preguntará: ‘ ¿Sabe si estos hechos han sido puestos en conocimiento de una autoridad?’ .

’, donde se le preguntará: ‘ . Aquí ya debe diligenciar sus datos personales para proceder con la denuncia .

. Finalmente, se le será suministrado un número, el mismo que corresponde al radicado del proceso, con el cual podrá hacer el seguimiento correspondiente al caso.

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Finalmente, se le será suministrado un número, el mismo que corresponde al radicado del proceso, con el cual podrá hacer el seguimiento correspondiente al caso.

Finalmente, el Distrito resalta la importancia de denunciar cualquier hecho que vaya en contra de la convivencia o sucesos delictivos en la ciudad por medio de la ‘Línea de Emergencias 123′.

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