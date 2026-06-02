Renunció a su cargo el viceministro de las TIC, Andrés López
La renuncia se produce tras recientes cuestionamientos sobre una supuesta participación de funcionarios de la entidad en actividades de carácter político.
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La renuncia se produce tras recientes cuestionamientos sobre una supuesta participación de funcionarios de la entidad en actividades de carácter político.
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1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
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