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02 jun 2026 Actualizado 19:58

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Renunció a su cargo el viceministro de las TIC, Andrés López

La renuncia se produce tras recientes cuestionamientos sobre una supuesta participación de funcionarios de la entidad en actividades de carácter político.

Renunció a su cargo el viceministro de las TIC, Andrés López

Renunció a su cargo el viceministro de las TIC, Andrés López

Renunció a su cargo el viceministro de las TIC, Andrés López

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