Argentina Vs. Colombia EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido de la Eliminatoria Femenina
Ambas selecciones se medirán en la fecha 6 de la Liga de Naciones, en busca del liderato del certamen.
La Selección Colombia femenina y la Selección Argentina femenina se enfrentarán en el estadio Ciudad de Lanús, en un duelo directo por el liderato de la Liga de Naciones de la Conmebol. Ambas selecciones llegan igualadas en puntos, pero la diferencia de gol marca la ventaja para la Albiceleste con +12, mientras que la Tricolor cuenta con +7, lo que le da aún más relevancia a este compromiso.
El equipo colombiano llega motivado tras su victoria 2-0 frente a Chile, en un partido donde mostró control del juego y efectividad en los momentos clave. Las anotaciones de Linda Caicedo y Manuela Vanegas reflejaron el buen momento del equipo, que supo manejar los tiempos del partido y aprovechar las oportunidades generadas en ataque.
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Por su parte, Argentina también llega en un buen nivel luego de vencer 1-2 a Selección Venezuela. El conjunto argentino abrió el marcador desde el minuto 7’ y amplió la ventaja al 57’, gracias a los goles de Agostina Holzheier y Florencia Bonsegundo. Aunque Venezuela logró descontar en los minutos finales por medio de Bárbara Olivieri, la Albiceleste logró sostener el resultado.
El encuentro promete ser equilibrado, con dos selecciones que atraviesan un buen momento y que buscarán no solo quedarse con el liderato, sino dar un paso clave en el desarrollo del torneo.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido
Intenta Colombia
Se aproxima Colombia luego de una transición con balón directo al arco de Argentina
Cambio en Colombia
Ingresa: Gisela Robledo
Sale: Maithe López
Inicia el segundo Tiempo
Rueda el balón en Lanús
Termina el partido
Argentina 0-0 Colombia
Se adicionan minutos
DOS minutos más de juego
Colombia toma la posesión del balón
A pesar de que recupera el balón y la mantiene por varios minutos, no logra sostenerla mucho y Argentina recupera rapido el balón
Partido disputado en la mitad de cancha
Colombia sigue con bloque alto al igual que Argentina y la disputa del balón está en la mitad de la cancha
Argentina maneja el ritmo del partido
Mantiene la posesión del balón en terreno propio y desde ahí intenta mover el esquema de la Selección Colombia
Se salva Colombia
Luego de un tiro de esquina Catalina Ongaro falla en el remate al arco
Argentina juega en territorio Colombiano
Mantiene la posesión del balón en terreno Colombiano
Intenta Argentina
Remate desviado de Kishi Núñez
Posesión del balón dividida
Colombia sube su bloque para contrarrestar los ataques de Argentina
Posesión del balón para Argentina
Maneja el ritmo del partido en terreno propio
Inicia el primer tiempo
Rueda el balón en Lanús
Equipos en el terreno de juego
Actos protocolarios
Titular de Colombia
Titular de Argentina
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección de Argentina y Colombia