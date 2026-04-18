Argentina Vs. Colombia EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido de la Eliminatoria Femenina

La Selección Colombia femenina y la Selección Argentina femenina se enfrentarán en el estadio Ciudad de Lanús, en un duelo directo por el liderato de la Liga de Naciones de la Conmebol. Ambas selecciones llegan igualadas en puntos, pero la diferencia de gol marca la ventaja para la Albiceleste con +12, mientras que la Tricolor cuenta con +7, lo que le da aún más relevancia a este compromiso.

El equipo colombiano llega motivado tras su victoria 2-0 frente a Chile, en un partido donde mostró control del juego y efectividad en los momentos clave. Las anotaciones de Linda Caicedo y Manuela Vanegas reflejaron el buen momento del equipo, que supo manejar los tiempos del partido y aprovechar las oportunidades generadas en ataque.

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Por su parte, Argentina también llega en un buen nivel luego de vencer 1-2 a Selección Venezuela. El conjunto argentino abrió el marcador desde el minuto 7’ y amplió la ventaja al 57’, gracias a los goles de Agostina Holzheier y Florencia Bonsegundo. Aunque Venezuela logró descontar en los minutos finales por medio de Bárbara Olivieri, la Albiceleste logró sostener el resultado.

El encuentro promete ser equilibrado, con dos selecciones que atraviesan un buen momento y que buscarán no solo quedarse con el liderato, sino dar un paso clave en el desarrollo del torneo.

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