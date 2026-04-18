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19 abr 2026 Actualizado 00:10

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Argentina Vs. Colombia EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido de la Eliminatoria Femenina

Ambas selecciones se medirán en la fecha 6 de la Liga de Naciones, en busca del liderato del certamen.

Jonathan Gonzalez

La Selección Colombia femenina y la Selección Argentina femenina se enfrentarán en el estadio Ciudad de Lanús, en un duelo directo por el liderato de la Liga de Naciones de la Conmebol. Ambas selecciones llegan igualadas en puntos, pero la diferencia de gol marca la ventaja para la Albiceleste con +12, mientras que la Tricolor cuenta con +7, lo que le da aún más relevancia a este compromiso.

El equipo colombiano llega motivado tras su victoria 2-0 frente a Chile, en un partido donde mostró control del juego y efectividad en los momentos clave. Las anotaciones de Linda Caicedo y Manuela Vanegas reflejaron el buen momento del equipo, que supo manejar los tiempos del partido y aprovechar las oportunidades generadas en ataque.

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Por su parte, Argentina también llega en un buen nivel luego de vencer 1-2 a Selección Venezuela. El conjunto argentino abrió el marcador desde el minuto 7’ y amplió la ventaja al 57’, gracias a los goles de Agostina Holzheier y Florencia Bonsegundo. Aunque Venezuela logró descontar en los minutos finales por medio de Bárbara Olivieri, la Albiceleste logró sostener el resultado.

El encuentro promete ser equilibrado, con dos selecciones que atraviesan un buen momento y que buscarán no solo quedarse con el liderato, sino dar un paso clave en el desarrollo del torneo.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
50'

Intenta Colombia

Se aproxima Colombia luego de una transición con balón directo al arco de Argentina

45'

Cambio en Colombia

Ingresa: Gisela Robledo

Sale: Maithe López 

45'

Inicia el segundo Tiempo

Rueda el balón en Lanús

45'

Termina el partido

Argentina 0-0 Colombia

45+'

Se adicionan minutos

DOS minutos más de juego

40'

Colombia toma la posesión del balón

A pesar de que recupera el balón y la mantiene por varios minutos, no logra sostenerla mucho y Argentina recupera rapido el balón

35'

Partido disputado en la mitad de cancha

Colombia sigue con bloque alto al igual que Argentina y la disputa del balón está en la mitad de la cancha

30'

Argentina maneja el ritmo del partido

Mantiene la posesión del balón en terreno propio y desde ahí intenta mover el esquema de la Selección Colombia

25'

Se salva Colombia

Luego de un tiro de esquina Catalina Ongaro falla en el remate al arco

20'

Argentina juega en territorio Colombiano

Mantiene la posesión del balón en terreno Colombiano

15'

Intenta Argentina

Remate desviado de Kishi Núñez

10'

Posesión del balón dividida

Colombia sube su bloque para contrarrestar los ataques de Argentina

5'

Posesión del balón para Argentina

Maneja el ritmo del partido en terreno propio

0'

Inicia el primer tiempo

Rueda el balón en Lanús 

Equipos en el terreno de juego

Actos protocolarios 

Titular de Colombia

Titular de Argentina

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