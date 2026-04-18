Alertan sobre app de Microsoft que podría revelar información delicada: así se puede desinstalar

Aunque en un comienzo fue pensada como una especie de “memoria fotográfica” de todo lo que los usuarios hacen en sus computadores, lo cierto es que la aplicación de Windows Recall se ha convertido en objeto de debate por expertos y usuarios.

Le podría interesar: App viral en China alarma a contacto de emergencia si el usuario no se conecta ¿De qué se trata?

Las preocupaciones por la seguridad y privacidad están justificadas en la manera en la que Recall permite acceder a los pantallazos, textos, contraseñas y demás información sensible de la sesión de los usuarios.

De hecho, según reseña Proton, no es la primera vez que Recall se enfrenta a críticas, puesto que ya había sido introducido y retirado en 2024 debido a las reacciones adversas y la exposición de información sensible.

La función fue desplegada como una actualización opcional para los computadores que tienen activada la IA de Copilot+ desde abril de 2025 y actualmente cerca de un 10 % de los PC con Windows 11 pueden ejecutar la versión más reciente.

¿Qué problemas de seguridad tiene Windows Recall?

El experto en ciberseguridad Alexander Hagenah creó la herramienta TotalRecall Reloaded, la cual, según su creador, tiene la capacidad de extraer y mostrar los datos almacenados por Recall.

Lea también: Bancolombia respondió a fallas en su aplicación y explicó cuáles servicios sí están disponibles

La herramienta ya había demostrado su efectividad para “desnudar” las fallas de Recall en la anterior versión, antes del rediseño que Microsoft llevó a cabo para solucionar estos mismos inconvenientes de seguridad.

Adicionalmente, como reseña GeekWire, la Oficina de Seguridad de la Información de la Universidad de Pensilvania publicó una advertencia el 14 de abril de 2025 sobre la versión de Recall disponible en esos momentos.

“Plantea problemas sustanciales e inaceptables en materia de seguridad, legalidad y privacidad”, decía la advertencia, acompañada de una recomendación a los administradores de la universidad a desactivar Recall.

¿Qué responde Windows?

De acuerdo con The Verge, Microsoft lanzó un rediseño de Recall centrado en el almacenamiento seguro de los datos del usuario a través de la autenticación biométrica con Windows Hello en un entorno seguro basado en virtualización, a través de un enclave de seguridad.

Windows desestimó la posibilidad de un acceso no autorizado y desde la compañía señalaron a The Verge que, tras investigar minuciosamente la alerta, se demostró el funcionamiento de las protecciones previstas.

“El período de autorización cuenta con un tiempo de espera y protección contra ataques repetitivos que limitan el impacto de las consultas maliciosas”, señaló David Weston, vicepresidente corporativo de Microsoft Security. Sin embargo, Microsoft aclaró que esto no se considera una vulneración a la seguridad.

Hagenah, por su parte, señala que su sistema puede eludir esta protección simplemente consultando los datos de nuevo y dejando el tiempo de espera inactivo. El experto aseguró que, mientras el nuevo sistema tiene aspectos muy seguros, otros como el envío de contenido para su renderización dejan el contenido sin cifrar en un proceso desprotegido.

¿Cómo desinstalar Windows Recall?

Para desactivar las capturas de Windows Recall, si lo tiene activo en su computador, puede seguir los siguientes pasos según Microsoft y Proton:

Diríjase a Ajustes, seleccione “Privacidad y seguridad” y luego “Recall e instantáneas”. Desactive la función de “Guardar instantánea”. De acuerdo con el portal especializado, aunque Recall ya no tomará nuevas capturas de pantalla, las que ya hizo quedarán almacenadas, por lo cual deberá seleccionar “Eliminar instantáneas”.

Por otra parte, para eliminar Recall como función, proceda de la siguiente manera: