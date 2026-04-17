¿Subió o Bajó? Así cierra el precio del dólar en Venezuela el 17 de abril de 2026

De fondo: Imagen ampliada del billete de 100 dólares, en el que aparece Benjamin Franklin. A la derecha hay una imagen translúcida de códigos cibernéticos, haciendo alusión a estadísticas económicas. Arriba a la derecha está la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este viernes de la tercera semana de abril de 2026. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Se espera que la nueva ley de minas, aprobada por la Asamblea y firmada por la presidente Delcy Rodríguez, consiga la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralenticen la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 17 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 480,25720000 bolívares venezolanos (VES) para este 17 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el día anterior (479,77750000 bolívares)

Respecto a las demás divisas internacionales de referencia, hubo unas leves bajas. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 565,41160413 bolívares.

565,41160413 bolívares. Yuan chino: 70,41584681 bolívares.

70,41584681 bolívares. Lira turca: 10,72907944 bolívares.

10,72907944 bolívares. Rublo ruso: 6,29102960 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 17 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 603,6858 para compra - 514,8876 para venta

603,6858 para compra - 514,8876 para venta Banesco: 488,9399 para compra - 484,4970 para venta

488,9399 para compra - 484,4970 para venta Banco Exterior : 514,0882 para compra - 601,3967 para venta

: 514,0882 para compra - 601,3967 para venta Bangente: 478,5811 para compra - 495,0000 para venta

478,5811 para compra - 495,0000 para venta Banco Mercantil: 510,5467 para compra - 570,7500 para venta

510,5467 para compra - 570,7500 para venta Otras instituciones: 514,7810 para compra - 551,1539 para venta

Entra en debate el aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

Consulte aquí: Venezuela: Protesta por aumento salarial resulta en represión

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

También puede consultar: Fondo Monetario Internacional retoma relaciones con Venezuela

Avanzan acuerdos para el aumento de la producción de petróleo en Venezuela

La empresa energética española Repsol anunció este jueves 16 de abril que alcanzó un acuerdo con Caracas para “retomar el control de las operaciones” petrolíferas en Venezuela e “incrementar su producción” hasta un 50% en un año.

Así, Repsol estaría “preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años", si se siguen “dando las condiciones necesarias”, informó la empresa.

Téngase en cuenta que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la producción de petróleo de este país ha llegado a la cifra de 980.000 barriles diarios (b/d), un aumento del 14% respecto a la cifra reportada antes de la captura de Nicolás Maduro.

Esta cifra sigue siendo menor respecto al máximo histórico, el cual llegó a ser de un aproximado de 3 millones de b/d a inicios de siglo.

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