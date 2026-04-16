🔴 Flamengo vs. Independiente Medellín EN VIVO: siga la transmisión del partido en Copa Libertadores

La segunda jornada de la Copa Libertadores 2026 sigue su curso este jueves 16 de abril con el enfrentamiento entre Flamengo de Brasil y el Deportivo Independiente Medellín en el mítico Maracaná.

Este duelo válido por el Grupo A del certamen continental contará además con la presencia en el once titular de Jorge Carrascal, quien parte como inicialista en el Mengao. El cartagenero suma dos goles y cuatro asistencias en lo corrido del año.

Entretanto, el cuadro antioqueño llega con la baja de Didier Moreno, pieza fundamental en el mediocampo. En su lugar estará Alexis Serna, mientras que el canterano Hallem Loboa esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Asimismo, Daniel Cataño, quien estaba en duda por molestias fisicas, aguardará también su oportunidad como emergente.

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