Semana imperdible: clásicos europeos, duelos del FPC y más en la agenda deportiva

La agenda deportiva de esta semana llega cargada de encuentros de alto nivel en el fútbol europeo, con enfrentamientos que prometen intensidad en ligas como la italiana, inglesa y española. Equipos como el Inter de Milán, Manchester City, Real Madrid y Juventus saltarán al campo en compromisos determinantes, mientras que los clásicos de la Premier League y LaLiga le darán un atractivo especial a los aficionados del deporte rey.

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En el plano local, el fútbol profesional colombiano también tendrá protagonismo con partidos clave que pueden empezar a marcar el rumbo de los equipos en la recta decisiva del torneo. A esto se suma la emoción del baloncesto internacional con la definición de la FIBA Basketball Champions League Americas , además de torneos destacados del circuito ATP, completando una programación variada para todos los gustos.

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Cronograma de parrilla deportiva:

Viernes 17

1:45 PM / Inter de Milan vs Cagliari / ESPN

3:40 PM / Nacional vs Franca / DSPORTS 2

7:40 PM / Boca Juniors vs Flamengo / DSPORTS 2

Sábado 18

2:00 PM / Chelsea vs Manchester United / ESPN

2:00 PM / Atlético de Madrid vs Real Sociedad / WIN SPORTS

7:40 PM / FIBA Basketball Champions League Americas - Final Four / DSPORTS 2

Domingo 19

6:30 AM / ATP 500 - Torneo de Múnich / ESPN 2

8:00 AM / Everton vs Liverpool / ESPN

8:00 AM / Hellas Verona vs AC Milan / ESPN 3

9:00 AM / ATP 500 - Barcelona Open / ESPN 2

10:30 AM / Manchester City vs Arsenal / ESPN

1:45 PM / Juventus vs Bologna / ESPN 2

8:30 PM / América de Cali vs Millonarios / WIN + FÚTBOL

Lunes 20

8:30 PM / Atlético Nacional vs Bucaramanga / WIN SPORTS & WIN + FÚTBOL

Martes 21

2:00 PM / Brighton vs Chelsea / ESPN

2:00 PM / Inter de Milan vs Como / DSPORTS 2

2:30 PM / Real Madrid vs Alavés / DSPORTS

Miércoles 22

12:00 PM / Elche vs Atlético de Madrid / ESPN 5

1:45 PM / Bayer Leverkusen vs Bayern Munich / ESPN 2

2:00 PM / Burnley vs Manchester City / ESPN 5

2:00 PM / Atalanta vs Lazio / DSPORTS

2:30 PM / Barcelona vs Celta de Vigo / ESPN

3:00 PM / Porto vs Sporting Lisboa / WIN SPORTS

8:30 PM / Fortaleza vs América de Cali / WIN SPORTS & WIN + FÚTBOL

Jueves 23

8:00 PM / Millonarios vs Deportes Tolima / WIN SPORTS & WIN + FÚTBOL

Viernes 24

2:00 PM / Betis vs Real Madrid / DSPORTS