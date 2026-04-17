Según el CIES, la Liga Colombiana es la que menos le da minutos a los jugadores extranjeros

La Liga Colombiana se posiciona como una de las competiciones con menor participación de futbolistas extranjeros en el mundo. Así lo reveló el Centro Internacional de Estudios del Deporte CIES, que publicó un ranking con los porcentajes más bajos de minutos disputados por jugadores extranjeros en las 50 ligas principales a nivel global.

De acuerdo con el informe, tomando como referencia el primer semestre de 2026, los futbolistas extranjeros en el campeonato colombiano apenas han disputado el 14.9% de los minutos totales. Esta cifra ubica a Colombia en el primer lugar del listado, reflejando una clara tendencia hacia el uso de talento local en los equipos del rentado nacional.

Detrás de Colombia aparece la J1 League, con un 15.1% de participación de extranjeros, mientras que el podio lo completa la Primera División de Argentina con un 15.5%. Más abajo en el ranking se encuentran ligas sudamericanas como Uruguay con un 20.4% y Paraguay con un 21.4%, que también muestran una baja presencia de jugadores extrangeros.

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Cifras del CIES

A nivel de clubes, hay diferencias marcadas dentro del fútbol colombiano. Internacional de Bogotá es el equipo que más ha utilizado a sus extranjeros, con un 45.8% de los minutos en 14 partidos disputados. Le siguen Deportivo Cali con un 25.2% y Atlético Bucaramanga con un 24.8%.

En contraste, el caso más llamativo es el de Once Caldas, que no ha utilizado jugadores extranjeros en lo que va del torneo, registrando un 0% en este ítem. Este panorama evidencia cómo, más allá de la tendencia general, cada equipo maneja de manera distinta la inclusión de futbolistas internacionales en sus plantillas.

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