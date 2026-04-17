Puente de La Piragua busca descongestionar el tráfico de hasta 30 mil vehículos en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

El proyecto del Puente de La Piragua busca aliviar el tráfico en Santa Marta, especialmente en un corredor donde a diario pueden movilizarse hasta 30 mil vehículos, generando largos tiempos de espera en temporadas altas y fines de semana.

Según la información entregada por la Gobernación del Magdalena, la obra se construirá como un intercambiador vial a desnivel sobre la Troncal del Caribe, con una estructura de 123 metros de longitud y una altura libre de 5 metros, acompañada de una glorieta que permitirá conectar puntos estratégicos como la Avenida Libertador, la Vía Alterna al Puerto y las salidas hacia la Troncal.

La construcción contempla dos estribos, tres apoyos intermedios, dos aproches por calzada y cimentación profunda con vigas postensadas de alta resistencia.

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La inversión asciende a $68.360 millones, con un plazo total de 26 meses. Serán más de 1.561.907 personas beneficiadas de manera directa con esta obra pensada para la Santa Marta del futuro.