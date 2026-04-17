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17 abr 2026 Actualizado 11:22

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Santa Marta

Puente de La Piragua busca descongestionar el tráfico de hasta 30 mil vehículos en Santa Marta

El proyecto, que contempla un viaducto a desnivel en doble calzada sobre la Troncal del Caribe, busca descongestionar el paso entre la rotonda de Mamatoco y el Intercambiador Sierra Nevada.

Puente de La Piragua busca descongestionar el tráfico de hasta 30 mil vehículos en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Puente de La Piragua busca descongestionar el tráfico de hasta 30 mil vehículos en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Puente de La Piragua busca descongestionar el tráfico de hasta 30 mil vehículos en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

El proyecto del Puente de La Piragua busca aliviar el tráfico en Santa Marta, especialmente en un corredor donde a diario pueden movilizarse hasta 30 mil vehículos, generando largos tiempos de espera en temporadas altas y fines de semana.

Según la información entregada por la Gobernación del Magdalena, la obra se construirá como un intercambiador vial a desnivel sobre la Troncal del Caribe, con una estructura de 123 metros de longitud y una altura libre de 5 metros, acompañada de una glorieta que permitirá conectar puntos estratégicos como la Avenida Libertador, la Vía Alterna al Puerto y las salidas hacia la Troncal.

La construcción contempla dos estribos, tres apoyos intermedios, dos aproches por calzada y cimentación profunda con vigas postensadas de alta resistencia.

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La inversión asciende a $68.360 millones, con un plazo total de 26 meses. Serán más de 1.561.907 personas beneficiadas de manera directa con esta obra pensada para la Santa Marta del futuro.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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