Continúa la polémica por prórroga del contrato de manejo del relleno sanitario en Cúcuta

Cúcuta

En el Concejo de Cúcuta se adelantó el control político a varios despachos de la administración municipal, tras la prórroga otorgada a Veolia para el manejo del relleno humanitario.

“Después de tanta espera se da el control político citado por el Concejo Municipal a la Oficina Jurídica, Secretaría General de Planificación, para que den un informe con relación a la firma del otro sí del relleno sanitario. Hay varias aristas que podemos decir, varios componentes que finalmente cada concejal tiene una percepción diferente de lo que realmente es la esencia del debate. Yo lo único que hoy le digo a los concejales es que el control político debió hacerse hace un año, hace dos años, porque se sabía que se vencía el término de la concesión”, dijo a Caracol Radio, Oliverio Castellanos, concejal de Cúcuta.

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Agregó que “aquí no podemos ejercer un control político posterior y entonces hoy algunos concejales salen a la plaza pública, salen ante la opinión pública a rasgarse las vestiduras cuando eran conscientes de que el control político debía hacerse era antes de la firma de este otro sí”.

Recordó además que el Concejo de Cúcuta es el lugar donde se deben debatir los temas de ciudad como este, al tratarse de una prórroga a varios años.

“Hay temas que no deben pasar por el Concejo, pero sí el control político debe hacerse. ¿A quién le corresponde si la firma de este contrato debía pasarse por el Concejo? Pues a los entes de control, a quienes demandaron precisamente estos actos administrativos. Vuelvo y reitero, el Concejo Municipal es el recinto de la democracia donde se debaten temas de ciudad. Hoy se está debatiendo un tema de ciudad con relación a la firma de ese contrato a 20 años, pero ¿Cuándo debió haberse hecho el control político para determinar qué estaba pensando la administración, si ese contrato se iba a hacer un otro sí o si se sacaba a licitación ese contrato?“.

Es de resaltar que varios de los concejales que intervinieron, resaltaron que la reclamación no iba en contra de la empresa, sino en la manera cómo se desarrollo la firma de esta prórroga.