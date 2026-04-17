Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “tu eres un exponente de la corrupción más fragante”

La crisis del sistema de salud sigue siendo el punto de quiebre de la relación entre el presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria.

Desde su salida del gobierno Petro, el exministro ha realizado varios señalamientos contra el presidente y el manejo a la crisis del sistema de salud colombiano.

El más reciente cuestionamiento que hizo el exministro, fue por una campaña que tenían supuestamente planeada en el Gobierno para la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud, y por la que el candidato presidencial Iván Cepeda, ha guardado silencio.

Gaviria dijo que Cepeda “propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más flagantre del gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta”.

¿Qué le respondió el presidente?

El presidente le respondió el señalamiento avisando de ser “un exponente de la corrupción mas fragante”.

Le cuestionó que cuando fungió como ministro de Salud, fue el que ideó el modelo en el que billones de pesos del erario pasaban al pecunio personal de los dueños privados de las EPS.

“No te arrepientes de hacerlo“, le dijo al exministro.