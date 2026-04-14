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14 abr 2026 Actualizado 18:10

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“Por ley, operadores pueden fijar precios”: MinTIC por alza en valor de servicios de telefonía móvil

No obstante, la ministra TIC aseguró que la CRC hace control a ese incremento en el precio del servicio de telefonía móvil por parte de operadores como Claro, Tigo y WOM.

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Carina Murcia, ministra de las TIC, dialogó con 6AM W acerca del incremento en el valor del servicio de telefonía móvil en Colombia, algo por lo que han recibido quejas por parte de la ciudadanía.

“No es que no haya competencia. Desde el MinTIC se advirtió que la fusión de Tigo y Movistar podía significar un incremento en las tarifas. La CRC anunció un monitoreo para la regulación de esas tarifas”, dijo.

“Por ley, operadores pueden fijar los precios, pero la CRC hace el control”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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