El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Por ley, operadores pueden fijar precios”: MinTIC por alza en valor de servicios de telefonía móvil

Carina Murcia, ministra de las TIC, dialogó con 6AM W acerca del incremento en el valor del servicio de telefonía móvil en Colombia, algo por lo que han recibido quejas por parte de la ciudadanía.

“No es que no haya competencia. Desde el MinTIC se advirtió que la fusión de Tigo y Movistar podía significar un incremento en las tarifas. La CRC anunció un monitoreo para la regulación de esas tarifas”, dijo.

“Por ley, operadores pueden fijar los precios, pero la CRC hace el control”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: