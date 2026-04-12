Capturan a responsables del homicidio de líder indígena trans y comandante de bomberos en Dabeiba

Dabeiba, Antioquia

A nueve meses del crimen de Fernanda Domicó, reconocida líder indígena, mujer trans y jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Dabeiba, las autoridades capturaron a los presuntos responsables. Se trata de dos integrantes del Clan del Golfo, conocidos con los alias de “Ever” y “Sopla”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el operativo, liderado por el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en articulación con la SIJIN, SIPOL, GOES y la Fiscalía General de la Nación, permitió resultados contundentes. Durante la intervención también fueron capturados otros dos hombres y se incautaron armas de fuego, abundante munición, radios de comunicación, documentos del grupo criminal y estupefacientes.

¿Qué se sabe del homicidio de Fernanda Domicó?

Fernanda Domicó fue asesinada el 25 de julio de 2025. Su cuerpo fue hallado cerca de una quebrada en zona rural de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, con heridas ocasionadas con arma cortopunzante y contundente.

La comandante, quien hacía parte de la comunidad indígena Embera Chamí, era reconocida por su liderazgo social y su labor en el cuerpo de bomberos del municipio.

En su momento, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades continúan las investigaciones de este caso que generó gran conmoción y rechazó en su comunidad, para esclarecer el hecho violento.