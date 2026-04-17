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17 abr 2026 Actualizado 12:17

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Dos mexicanos capturados y un vehículo recuperado en tiempo récord en Bogotá

Los dos hombres habían pedido un servicio de transporte por plataforma y robaron al conductor.

Dos mexicanos capturados y un vehículo recuperado en tiempo récord en Bogotá

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Dos mexicanos capturados y un vehículo recuperado en tiempo récord en Bogotá

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En menos de 10 minutos la Policía Metropolitana capturó en la localidad de Barrios Unidos a dos delincuentes provenientes de México por robar un vehículo y portar un arma de fuego.

Estos dos hombres solicitaron un servicio de transporte por plataforma en el barrio San Francisco. Durante este trayecto los delincuentes intimidaron al conductor con arma de fuego y le robaron el vehículo en el que se movilizaban.

El celular del conductor dio la ubicación exacta de donde estaban los delincuentes con el carro hurtado y en 10 minutos las autoridades llegaron a la carrera 51 con 71.

Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia los responsables de este hecho. Asimismo, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y munición.

El vehículo recuperado y los ciudadanos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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